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"Миша настаивает, что он уже умер". Охлобыстин резко прокомментировал дело Ефремова

По мнению актёра, его друг "сделал всё", чтобы получить максимальное наказание.

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Фото © Вадим Тараканов / ИТАР-ТАСС

Актёр и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что ему не нравится "инсценированный суицид", устроенный другом и коллегой Михаилом Ефремовым, обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом. Своими мыслями артист поделился на странице в соцсети "ВКонтакте".

Ефремов сделал всё, чтобы ему "дали по максимуму", считает Охлобыстин.

Миша настаивает, что он уже умер. Для всех ему близких людей огромное горе. И что бы там ни было, но он был хорошим человеком и верным другом, — подчеркнул актёр.

Охлобыстин добавил, что 8 сентября, в день, когда будет оглашён приговор по уголовному делу Ефремова, его близкие отправят на зону "весомую часть своих сердец".

Видимо, мы заслужили, — резюмировал сценарист.

"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание

Гособвинение попросило суд отправить актёра в колонию на 11 лет.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.

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