"Миша настаивает, что он уже умер". Охлобыстин резко прокомментировал дело Ефремова

Актёр и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что ему не нравится "инсценированный суицид", устроенный другом и коллегой Михаилом Ефремовым, обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом. Своими мыслями артист поделился на странице в соцсети "ВКонтакте".

Ефремов сделал всё, чтобы ему "дали по максимуму", считает Охлобыстин.

— Миша настаивает, что он уже умер. Для всех ему близких людей огромное горе. И что бы там ни было, но он был хорошим человеком и верным другом, — подчеркнул актёр.

Охлобыстин добавил, что 8 сентября, в день, когда будет оглашён приговор по уголовному делу Ефремова, его близкие отправят на зону "весомую часть своих сердец".

— Видимо, мы заслужили, — резюмировал сценарист.