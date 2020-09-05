Тело умершей жительницы Новосибирска две недели пролежало в квартире, сводя с ума соседей

В одной из квартир Новосибирска полицейские обнаружили тело местной жительницы, которое две недели в ней пролежало. Полиция узнала о нём от соседей, которым было практически нечем дышать, сообщает "Новосибирск онлайн".

— Запах стал настолько сильным, что мы вызвали полицию... к ним полгода назад кто-то из их друзей вломился, дверь сломали, замка не было. Полицейские заходят, там две собаки и труп, — цитирует издание слова местного жителя.

Информацию о страшной находке изданию подтвердили в УМВД РФ по региону. Там отметили, что тело уже убрали из квартиры. Сейчас следствие ведёт проверку. По словам пресс-секретаря СУ СКР по региону, когда женщину нашли, она была без видимых признаков насильственной смерти.

И, несмотря на это, жители дома всё равно страдают от специфического запаха. Представители управляющей компании вымыли подъезд, но попасть в квартиру не могут, так как дверь опечатана.