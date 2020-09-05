"Спартак" с минимальным счётом уступил "Автомобилисту"

Екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома с минимальным счётом 1:0 обыграл московский "Спартак". Единственный точный бросок на 24-й минуте встречи удался защитнику хозяев льда Михаилу Мамкину.

"Автомобилист" одерживает вторую подряд победу на старте чемпионата. "Спартак" после поражения в Ярославле уступает во второй игре кряду.