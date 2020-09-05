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"Спартак" с минимальным счётом уступил "Автомобилисту"

Единственную шайбу екатеринбуржцы забросили во втором периоде.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

Екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома с минимальным счётом 1:0 обыграл московский "Спартак". Единственный точный бросок на 24-й минуте встречи удался защитнику хозяев льда Михаилу Мамкину.

"Автомобилист" одерживает вторую подряд победу на старте чемпионата. "Спартак" после поражения в Ярославле уступает во второй игре кряду.

Следующий матч красно-белые проведут 7 сентября в Москве против столичного "Динамо". "Автомобилист" 8 сентября примет китайский "Куньлунь РС".

Регулярный чемпионат КХЛ

"Автомобилист" — "Спартак" — 1:0 (0:0; 1:0; 0:0)

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