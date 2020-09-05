Избитый Широковым судья потребовал привлечь футболиста по статье о покушении на убийство

Судья Никита Данченков, которого в августе на матче любительских команд избил бывший игрок "Зенита" Роман Широков, хочет привлечь футболиста к ответственности по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Рефери считает, что против бывшего игрока сборной России по футболу следует возбудить уголовное дело. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Арбитр, который после инцидента на поле временно стал нетрудоспособным, полагает, что оскорбивший и избивший его Широков наносил удары целенаправленно.

От драки с Мамаевым в сборной до избиения арбитра. Все омерзительные поступки Широкова Известный в прошлом футболист, а ныне телевизионный эксперт вновь попал в громкий скандал. Вспоминаем, в чём ещё был замешан Широков.

Напомним, в августе Роман Широков во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу не его команды, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью. Бывший игрок "Зенита" позднее извинился за случившееся, назвав свой поступок неподобающим. После инцидента Широкова отстранили от эфиров на "Матч ТВ", а коллеги судьи сообщили о готовности Данченкова подать заявление на спортсмена в полицию.