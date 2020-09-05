В России начались продажи спецверсии Lada Largus Cross

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой специальной версии универсала Lada Largus Cross, которая получила названия Quest. Об этом сообщает пресс-служба отечественного автопроизводителя.

Универсал в комплектации Quest оснащён новыми эргономичными передними сиденьями с трёхступенчатым подогревом. Кресла получили более развитые профили и комбинированную обивку из ткани и экокожи. Новая Lada Largus Cross также оснащена оригинальными колёсными дисками, чёрными корпусами наружных зеркал и шильдиками Quest. Также в модели усовершенствована шумоизоляция.

Покупателям предлагаются два варианта исполнения: пятиместная версия Largus Cross Quest стоимостью 841 900 рублей и семиместная — за 864 900 рублей.