Индия встала в очередь. СМИ назвали вероятных покупателей российского танка "Армата"

В очередь из вероятных покупателей перспективного российского танка Т-14 "Армата", среди которых уже числятся Белоруссия, Египет и Вьетнам, теперь встала Индия. Армия этой страны и так на 86% укомплектована техникой советского или российского происхождения, отмечает американское издание The National Interest. По мнению западных аналитиков, индийские военные рассматривают вариант с приобретением "Арматы" как важный сдерживающий фактор китайской угрозы на фоне ухудшения отношений двух стран. В таком случае российский танк стал бы противовесом главному экспортному танку КНР — VT-4.