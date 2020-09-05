Индия встала в очередь. СМИ назвали вероятных покупателей российского танка "Армата"

В очередь из вероятных покупателей перспективного российского танка Т-14 "Армата", среди которых уже числятся Белоруссия, Египет и Вьетнам, теперь встала Индия. Армия этой страны и так на 86% укомплектована техникой советского или российского происхождения, отмечает американское издание The National Interest. По мнению западных аналитиков, индийские военные рассматривают вариант с приобретением "Арматы" как важный сдерживающий фактор китайской угрозы на фоне ухудшения отношений двух стран. В таком случае российский танк стал бы противовесом главному экспортному танку КНР — VT-4.
— Входит ли VT-4 в ту же лигу, что и Т-14, это спорный вопрос, — заключает автор NI Питер Сучу.
Получено разрешение на продажу танков "Армата" за рубежПо возможностям и параметрам бронемашина существенно превосходит многие боевые машины.
Отметим, перспективная российская бронетехника имеет тяжёлую гусеничную унифицированную платформу, 125-миллиметровое орудие, способное в том числе стрелять ракетами, а также новейшее цифровое оборудование, необитаемую башню, бронекапсулу для экипажа. Ранее оказалась рассекречена уникальная система защиты танка "Армата".
Американские СМИ впечатлились возможностями беспилотной "Арматы"Отмечается, что на боевой машине также реализован ряд инноваций.
Ранее Лайф сообщал, что в российском Минобороны разработали проект "танка будущего", который придёт на смену "Армате".