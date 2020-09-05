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Адвокат Ефремова спрогнозировал, какой срок получит актёр

По словам юриста, его подзащитный спокойно готовится к приговору.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото © АГН "Москва"

Суд может дать Михаилу Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима, считает адвокат актёра Эльман Пашаев. Свой прогноз он высказал в интервью телеканалу "Москва 24".

От шести до восьми лет колонии общего режима, — сказал защитник в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание

Гособвинение попросило суд отправить актёра в колонию на 11 лет.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. Обвинение запросило для актёра 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.

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