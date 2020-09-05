Адвокат Ефремова спрогнозировал, какой срок получит актёр

Суд может дать Михаилу Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима, считает адвокат актёра Эльман Пашаев. Свой прогноз он высказал в интервью телеканалу "Москва 24".
— От шести до восьми лет колонии общего режима, — сказал защитник в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказаниеГособвинение попросило суд отправить актёра в колонию на 11 лет.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. Обвинение запросило для актёра 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.