Адвокат Ефремова спрогнозировал, какой срок получит актёр

Суд может дать Михаилу Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима, считает адвокат актёра Эльман Пашаев. Свой прогноз он высказал в интервью телеканалу "Москва 24".

— От шести до восьми лет колонии общего режима, — сказал защитник в ответ на соответствующий вопрос ведущего.