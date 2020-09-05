Племянница бен Ладена дала первое интервью и восхвалила Трампа

Нур бен Ладен, племянница ликвидированного несколько лет назад террориста Усамы бен Ладена, считает, что только нынешний президент США Дональд Трамп способен не допустить повторения теракта 11 сентября 2001 года. Об этом пишет New York Post.

— Трамп показал, что он защищает Америку и всех нас от распространяющихся внешних угроз. Он уничтожает террористов в их зачатке и до того, как у них появится шанс нанести удар, — сказала девушка в своём первом в жизни интервью.

Она добавила, что поддерживает Трампа с 2015 года. Хоть она и наблюдала за происходящим в США издалека (живёт в Швейцарии), но отметила, что американский лидер жизненно важен не только для Америки, но и всей западной цивилизации.

— Посмотрите, сколько было террористических атак в Европе за последние 19 лет. Они потрясли нас до самой глубины души. Радикальный ислам тогда насквозь проник в наше общество, — сказала Нур бен Ладен.

Ранее, в 2019 году, администрация США получила информацию от разведывательных служб о смерти Хамзы бен Ладена — сына убитого в 2011 году главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена.