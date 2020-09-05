Около дворца принца Уильяма и Кейт Миддлтон нашли тело женщины

Британская полиция обнаружила тело женщины в декоративном пруду Раунд, расположенном около резиденции принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон — Кенсингтонского королевского дворца. По данным Daily Mirror, утопленницу нашли ещё 29 августа, но её личность до сих пор не удалось установить.
Изначально полиция ошибочно полагала, что тело принадлежит пропавшей ранее художнице Энделлион Грин. Однако 51-летняя женщина объявилась, разрушив версию полиции. Теперь правоохранители пытаются выяснить личность утопленницы. При этом власти отмечают, что в смерти женщины нет криминала.
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