Хирург рассказал, при каких изменениях родинок следует немедленно обратиться к онкологу

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин напомнил о необходимости следить за изменениями в структуре родинок, так как они могут стать предвестниками развивающегося рака кожи. В беседе с Пятым каналом врач рассказал, кто раз в год обязательно должен посещать профильных специалистов.

Пренебрегать вниманием медиков не должны люди с генетической предрасположенностью к онкологии, а также те, у кого наблюдаются проблемы с целостностью кожного покрова. Ежегодно посещать врачей следует любителям загара, тем, кто в анамнезе имеет ожоги и облезание кожи, а также рыжим и светлокожим людям.

Мяснянкин отметил, что рост или травма родинки не всегда должны быть причиной для испуга пациента. Тем не менее существует определённый лимит увеличения кожного образования, при котором следует насторожиться. По словам онколога, размер родинок не должен превышать пяти миллиметров.

— Также надо смотреть, изменяется ли окрас родинки. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту, — объяснил хирург.

Врач заметил, что пытаться самостоятельно избавиться от родинки не стоит, так как это чревато крайне опасными последствиями. Мяснянкин указал, что выведение кожных образований различными препаратами способно простимулировать злокачественный процесс. Он также призвал внимательно следить за родинками на спине, так как их часто травмируют из-за такого расположения.