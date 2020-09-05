"Дармоеды, спиногрызы!" Учительница из Чебоксар отчитала школьников за мусор и получила проблемы

Учительница русского языка и литературы школы №56 в Чебоксарах унизила учащихся, разозлившись из-за появления на полу в классе следов от подошв и мусора. Аудиозапись произошедшего оказалась в распоряжении редакции портала "Про город".

Инцидент произошёл 4 сентября, на диктофон "выступление" преподавателя решил записать один из пятиклассников.

— Она (уборщица — Прим. Лайфа) не прислуга. А вы не аристократы и не господа. Вы нищеброды пока ещё. Дармоеды, спиногрызы. Вы обязаны в кабинете за собой прибирать, — внушала учительница детям.

Она приказным тоном велела школьникам оттереть тёмные пятна с пола и пригрозила надеть урну "на башку", если по её возвращении в класс мусор останется не убран.

В Управлении образования Чебоксар пообещали изучить запись и провести служебную проверку. Инцидент взяли на контроль.