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"Дармоеды, спиногрызы!" Учительница из Чебоксар отчитала школьников за мусор и получила проблемы

Один из учащихся записал совсем не литературное выступление педагога на диктофон.

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Фото © Сайт школы №56 города Чебоксары

Учительница русского языка и литературы школы №56 в Чебоксарах унизила учащихся, разозлившись из-за появления на полу в классе следов от подошв и мусора. Аудиозапись произошедшего оказалась в распоряжении редакции портала "Про город".

Инцидент произошёл 4 сентября, на диктофон "выступление" преподавателя решил записать один из пятиклассников.

Она (уборщица — Прим. Лайфа) не прислуга. А вы не аристократы и не господа. Вы нищеброды пока ещё. Дармоеды, спиногрызы. Вы обязаны в кабинете за собой прибирать, — внушала учительница детям.

Она приказным тоном велела школьникам оттереть тёмные пятна с пола и пригрозила надеть урну "на башку", если по её возвращении в класс мусор останется не убран.

5 самых неадекватных учителей России

На Сахалине уволили учительницу русского языка и литературы, которая унизила ученицу за её внешний вид. Педагога сняли на видео, и представители районного управления образования приняли кардинальные меры. Мы собрали самые громкие случаи неадекватного поведения российских учителей.

В Управлении образования Чебоксар пообещали изучить запись и провести служебную проверку. Инцидент взяли на контроль.

Ранее на Сахалине учительница назвала школьницу дурой. Свои слова педагог объяснила состоянием аффекта.

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