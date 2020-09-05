Абхазия вернула икону, подаренную грузинскими политиками

Представители абхазской общественной организации "Аруаа" передали грузинским пограничникам икону, которую преподнесла в дар Илорскому храму один из лидеров партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили. Об этом сообщила сторонница "Аруаа" Наира Амалыиа.
— Это не церковный вопрос, мы решаем политический вопрос! Это неосвящённая икона. Патриарх Грузии отказывается её принимать. Это художество некоего политика. Грузинские политики её привезли, и мы, политики, её возвращаем. Глумиться над верующими Абхазии никому не позволительно, – цитирует пресс-служба организации.
Неусвоенные уроки. Почему грузинские националисты вновь грозят захватом российской военной базы в ЦхинвалеЭксперты полагают, что воинственные заявления из Грузии обусловлены предстоящими выборами.
Икону доставили на таможенный пост Ингур, где она будет храниться до тех пор, пока её не заберут грузинские политики.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что действия Грузии 12 лет назад в сторону Южной Осетии и Абхазии были, "по сути, объявлением войны РФ".