Абхазия вернула икону, подаренную грузинскими политиками

Представители абхазской общественной организации "Аруаа" передали грузинским пограничникам икону, которую преподнесла в дар Илорскому храму один из лидеров партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили. Об этом сообщила сторонница "Аруаа" Наира Амалыиа.

— Это не церковный вопрос, мы решаем политический вопрос! Это неосвящённая икона. Патриарх Грузии отказывается её принимать. Это художество некоего политика. Грузинские политики её привезли, и мы, политики, её возвращаем. Глумиться над верующими Абхазии никому не позволительно, – цитирует пресс-служба организации.

Икону доставили на таможенный пост Ингур, где она будет храниться до тех пор, пока её не заберут грузинские политики.