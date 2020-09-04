Неусвоенные уроки. Почему грузинские националисты вновь грозят захватом российской военной базы в Цхинвале

Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии — пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.

Отметим, военная база в Цхинвале и Джаве была создана в феврале 2009 года. Этому предшествовал вооружённый конфликт в Южной Осетии в 2008 году, после которого обострились российско-грузинские отношения.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что реальных средств, чтобы решить осетинский вопрос военными методами, у Грузии нет. Даже находясь на пике своего могущества в 2008 году, грузинская армия не только не смогла добиться решения поставленных задач, но и фактически была уничтожена.

— У них была попытка, которую они сделали в 2008-м. Кстати, тогда они наступали на Цхинвал с силами, которые имели громадный перевес за счёт подготовки по стандартам НАТО. У них были приборы для ведения точного огня, они знали координаты местности. Если бы не марш наших войск через Рокский тоннель, то, возможно, всё закончилось бы совсем иначе. Но даже когда наши войска вышли на оперативный простор, они всё равно уступали грузинским войскам по численности и оснащению. Несмотря на такой дисбаланс, грузинская армия была разбита и бежала до Тбилиси, который не был взят нашими войсками лишь по приказу командования. Так что все эти фантазии не опираются на действительность. Можно посмотреть состав вооружённых сил Грузии и России и сделать очевидный вывод о том, кому опять перепадёт. Видимо, этот грузинский политик так набирает очки популярности и хочет выглядеть патриотом, но на самом деле он просто встал на сторону убийц, которые уничтожали осетин и российских миротворцев в августе 2008-го, — сказал Алексей Леонков.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян отметил, что Шалва Нателашвили — политик-популист, который, с одной стороны, играет на чувствах националистически настроенных грузин, а с другой — отчасти декларирует позицию грузинского государства.

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— Господин Нателашвили известен своими громкими и бессмысленными заявлениями, это его специализация. При этом он, конечно, отражает и официальную точку зрения грузинского государства, так как вопрос возвращения территорий, которые якобы утрачены якобы грузинами, в политической повестке никто не отменял. По крайней мере, стремление их вернуть. При этом, конечно, все прекрасно понимают, что средств на это нет. Россия не позволит, принудить её не получится, надеяться, что она ослабнет настолько, что выведет войска, чтобы грузины могли занять территории, могут только идиоты. На Запад полагаться тоже получается только у беспредметно мечтающих людей. Поэтому ситуация остаётся патовой, как-то договариваться с Россией они хотят, но для России их условия неприемлемы, — полагает эксперт.

Публицист Борис Рожин считает, что ключевым событием, которое сподвигло высказаться Шавлу Нателашвили, стали предстоящие выборы.

— В Грузии скоро выборы. Позиции правящей партии "Грузинская мечта" ослабли, поэтому там идёт достаточно жёсткая борьба, прежде всего за электорат партии Михаила Саакашвили. Поэтому грузинские политики и бьются за расположение алармистской аудитории, так сказать, склоняют колеблющихся. Разумеется, партия лейбористов — это маленькая партия. И даже если она попадёт в парламент, то ничего решать не будет, максимум, кем она станет, — ситуативным союзником более крупных партий. В реальности же все прекрасно понимают, что попытка повторить события 2008 года принесёт значительно более тяжёлые результаты, чем те, которые были в "олимпийскую войну", — заявил Рожин.