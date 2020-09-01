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Конец "безвиза" и надежд. Европа закрывается от Украины

Как полагают эксперты, перспектива исхода украинских гастарбайтеров из ЕС в связи с новыми правилами для их въезда в страны Евросоюза достаточно туманна, однако с большой долей вероятности постепенно их количество может начать сокращаться. Всё это скажется прежде всего на бюджете Украины, который недополучит валютных поступлений.

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Фото © Shutterstock

В 2021 году украинцам придётся ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Формально безвизовый режим не отменяется, однако, чтобы въехать в Шенгенскую зону, с 1 января необходимо будет пройти платную проверку и подтвердить наличие денежных средств.

Принципиальным изменением при пересечении границы станет новая система ETIAS (европейская система авторизации и информации о путешествии), благодаря ей Евросоюз получит общие данные о пересечении границы Шенгена. Это, в свою очередь, позволит точнее отслеживать передвижения мигрантов.

Сообщается, что количество денежных средств, которые необходимо будет иметь при себе, должно быть равно 40 евро на одни сутки проживания в Евросоюзе. Также необходимо будет иметь документы, подтверждающие цель поездки, обратный билет и страховой полис. Время безвизового пребывания в Евросоюзе составит три месяца.

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Несмотря на то что Владимир Зеленский выдвигался как "пророссийский" кандидат, человек, обещающий прекратить войну в Донбассе и нападки на русских граждан Украины, его политическая практика почти ничем не отличается от практики Петра Порошенко.

Как полагает публицист и аналитик Борис Рожин, с большой долей вероятности украинские мигранты никуда не денутся с трудового рынка Евросоюза. Однако их количество может сократиться, что приведёт к коррекции макроэкономических показателей.

Скорее всего, мигранты совсем никуда не исчезнут. Это выгодно и для гастарбайтеров (им же нужны деньги), и для стран Европы. Украинцы же работают там, где не хотят работать местные, так что, скорее всего, появятся какие-то обходные пути, легальные или нелегальные, часть, конечно же, уйдёт в теневые, серые схемы. Однако в какой-то степени эти меры приведут и к снижению потока гастарбайтеров. Безусловно, это скажется на поступлениях валюты из Евросоюза на Украину, но я не думаю, что это будет существенно, полагает эксперт.

Публицист Ростислав Ищенко считает, что специфика европейской безработицы заключается прежде всего в том, что ряд работ местные жители не хотят выполнять ни при каких обстоятельствах.

Как видите, даже эпидемия коронавируса не смогла остановить украинских гастарбайтеров, оказалось, что если есть спрос на их услуги, то даже в пандемию границы открываются. Однако данные меры сильно ударят по тем, кто приехал искать работу самостоятельно, не по приглашению. Таким людям будет очень тяжело, но остальные-то уже успели завязать знакомства, организовать приглашения и уладить прочие дела. Тут ведь надо понимать, что безработица безработице рознь, в Испании, например, безработица свыше 20%, а среди молодёжи — свыше 40%, — и ничего, это не мешает им завозить мигрантов. Просто потому, что есть работы, на которые местные не согласны идти. Поэтому украинские гастарбайтеры исчезнут, только если экономика Европы схлопнется и перестанет чувствовать нужду в дешёвой рабочей силе. Тогда границу закроют моментально, — подчеркнул Ищенко.

Украинцам в Евросоюз ездить будет сложнее и неудобнее, полагает аналитик Александр Роджерс.

Если разобраться в системе, то получается, что с визой проще. Если у вас есть виза, вы гарантированно въезжаете, а в данном случае вы можете доехать до границы — и вас развернут уже в пункте приёма. То есть у вас будет билет, составленный план, а вам вежливо кивают на выход — неудачная ситуация. С другой стороны, украинские граждане за годы "незалежности" и не к такому привыкли, так что вряд ли это приведёт к каким-то тяжёлым последствиям. На Украине нестабильность перманентная, так что ничего принципиально нового тут нет. Чтобы такой вот фактический отказ от "безвиза" вылился во что-то большое, нужна санкция из США. А так... они же не рабы, поэтому будут стойко терпеть, страдать, выживать огородами, добывать янтарь по пояс в холодной воде, но никакой смены власти не будет, — считает Роджерс.

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Напомним, что одним из требований Евромайдана стал "безвиз", свободный пропуск граждан Украины в страны Евросоюза на основании наличия загранпаспорта. Сторонники данного разрешения полагали, что наличие "безвиза" равнозначно неконтролируемой возможности зарабатывать крупные (по меркам Украины) деньги в Евросоюзе и после спокойно жить на них на Украине. Однако Украина, ставшая очагом нестабильности на европейском континенте, так и не получила желаемого. Вместо полноценного свободного въезда в страны ЕС жители Украины получили право свободно совершать туристические поездки в Европу, но не право свободно зарабатывать там.

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