Конец "безвиза" и надежд. Европа закрывается от Украины

В 2021 году украинцам придётся ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Формально безвизовый режим не отменяется, однако, чтобы въехать в Шенгенскую зону, с 1 января необходимо будет пройти платную проверку и подтвердить наличие денежных средств.

Принципиальным изменением при пересечении границы станет новая система ETIAS (европейская система авторизации и информации о путешествии), благодаря ей Евросоюз получит общие данные о пересечении границы Шенгена. Это, в свою очередь, позволит точнее отслеживать передвижения мигрантов.

Сообщается, что количество денежных средств, которые необходимо будет иметь при себе, должно быть равно 40 евро на одни сутки проживания в Евросоюзе. Также необходимо будет иметь документы, подтверждающие цель поездки, обратный билет и страховой полис. Время безвизового пребывания в Евросоюзе составит три месяца.

Как полагает публицист и аналитик Борис Рожин, с большой долей вероятности украинские мигранты никуда не денутся с трудового рынка Евросоюза. Однако их количество может сократиться, что приведёт к коррекции макроэкономических показателей.

— Скорее всего, мигранты совсем никуда не исчезнут. Это выгодно и для гастарбайтеров (им же нужны деньги), и для стран Европы. Украинцы же работают там, где не хотят работать местные, так что, скорее всего, появятся какие-то обходные пути, легальные или нелегальные, часть, конечно же, уйдёт в теневые, серые схемы. Однако в какой-то степени эти меры приведут и к снижению потока гастарбайтеров. Безусловно, это скажется на поступлениях валюты из Евросоюза на Украину, но я не думаю, что это будет существенно, — полагает эксперт.

Публицист Ростислав Ищенко считает, что специфика европейской безработицы заключается прежде всего в том, что ряд работ местные жители не хотят выполнять ни при каких обстоятельствах.

— Как видите, даже эпидемия коронавируса не смогла остановить украинских гастарбайтеров, оказалось, что если есть спрос на их услуги, то даже в пандемию границы открываются. Однако данные меры сильно ударят по тем, кто приехал искать работу самостоятельно, не по приглашению. Таким людям будет очень тяжело, но остальные-то уже успели завязать знакомства, организовать приглашения и уладить прочие дела. Тут ведь надо понимать, что безработица безработице рознь, в Испании, например, безработица свыше 20%, а среди молодёжи — свыше 40%, — и ничего, это не мешает им завозить мигрантов. Просто потому, что есть работы, на которые местные не согласны идти. Поэтому украинские гастарбайтеры исчезнут, только если экономика Европы схлопнется и перестанет чувствовать нужду в дешёвой рабочей силе. Тогда границу закроют моментально, — подчеркнул Ищенко.

Украинцам в Евросоюз ездить будет сложнее и неудобнее, полагает аналитик Александр Роджерс.

— Если разобраться в системе, то получается, что с визой проще. Если у вас есть виза, вы гарантированно въезжаете, а в данном случае вы можете доехать до границы — и вас развернут уже в пункте приёма. То есть у вас будет билет, составленный план, а вам вежливо кивают на выход — неудачная ситуация. С другой стороны, украинские граждане за годы "незалежности" и не к такому привыкли, так что вряд ли это приведёт к каким-то тяжёлым последствиям. На Украине нестабильность перманентная, так что ничего принципиально нового тут нет. Чтобы такой вот фактический отказ от "безвиза" вылился во что-то большое, нужна санкция из США. А так... они же не рабы, поэтому будут стойко терпеть, страдать, выживать огородами, добывать янтарь по пояс в холодной воде, но никакой смены власти не будет, — считает Роджерс.