Российские военные разогнали Т-72 на полную мощность и выиграли "Танковый биатлон"

Сборная России победила в "Танковом биатлоне – 2020", сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.
— Второе место заняла команда КНР. Третье — у Белоруссии. Четвёртыми стали представители Азербайджана, — говорится в сообщении.
Отмечается, что российская команда справилась с заданием за 1 час 28 минут 53 секунды. Танк Т-72Б3 механику-водителю удалось разогнать до максимально высокой скорости.
Индия встала в очередь. СМИ назвали вероятных покупателей российского танка "Армата"Как отмечают эксперты, техника в танковых войсках Нью-Дели устарела.
Команда КНР прошла трассу за 1 час 29 минут 30 секунд. Сборная Белоруссии — за 1 час 37 минут 48 секунд. Азербайджан показал время в 1 час 54 минуты 22 секунды.
Россияне — бессменные победители в танковом биатлоне. Сборная РФ тогда установила новый рекорд скорости — 84 км/ч — и поразила 21 мишень из 24.