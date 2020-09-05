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Российские военные разогнали Т-72 на полную мощность и выиграли "Танковый биатлон"

Сборную выручил умелый механик-водитель.

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Фото © Карпухин Сергей / ТАСС

Сборная России победила в "Танковом биатлоне – 2020", сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.

Второе место заняла команда КНР. Третье — у Белоруссии. Четвёртыми стали представители Азербайджана, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская команда справилась с заданием за 1 час 28 минут 53 секунды. Танк Т-72Б3 механику-водителю удалось разогнать до максимально высокой скорости.

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Как отмечают эксперты, техника в танковых войсках Нью-Дели устарела.

Команда КНР прошла трассу за 1 час 29 минут 30 секунд. Сборная Белоруссии — за 1 час 37 минут 48 секунд. Азербайджан показал время в 1 час 54 минуты 22 секунды.

Россияне — бессменные победители в танковом биатлоне. Сборная РФ тогда установила новый рекорд скорости — 84 км/ч — и поразила 21 мишень из 24.

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