Киев инициирует встречу контактной группы из-за приказа Пушилина уничтожить блиндажи ВСУ

Киев инициирует внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за приказа главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина об уничтожении инженерных сооружений Вооружённых сил Украины, возведённых у линии разграничения в нарушение договорённостей. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Министр отметил обеспокоенность украинского президента Владимира Зеленского ситуацией.

— Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное трёхсторонней контактной группы буквально на завтра, — сказал Кулеба.

По словам дипломата, инициативу о проведении внеочередного заседания поддержала специальный представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, в настоящее время ожидается ответ от российской стороны.