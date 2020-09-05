Киев инициирует встречу контактной группы из-за приказа Пушилина уничтожить блиндажи ВСУ

Киев инициирует внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за приказа главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина об уничтожении инженерных сооружений Вооружённых сил Украины, возведённых у линии разграничения в нарушение договорённостей. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Министр отметил обеспокоенность украинского президента Владимира Зеленского ситуацией.
— Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное трёхсторонней контактной группы буквально на завтра, — сказал Кулеба.
В ЛНР опровергли заявление Украины о достижении новых договорённостей по ДонбассуПредставитель республики в контактной группе отметил, что офис Владимира Зеленского в последнее время выдаёт желаемое за действительное.
По словам дипломата, инициативу о проведении внеочередного заседания поддержала специальный представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, в настоящее время ожидается ответ от российской стороны.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объяснил свой приказ об уничтожении инженерных сооружений в районе населённого пункта Шумы необходимостью соблюдения достигнутых договорённостей. Он подчеркнул, что украинской стороне неоднократно было указано на необходимость закопать вырытые после 22 июля 2020 года траншеи.