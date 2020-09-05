Пашаев напророчил Ефремову скорый взлёт карьеры

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде интересы актёра Михаила Ефремова, не считает, что его подзащитного после той страшной аварии и приговора ждёт закат карьеры.

— У него намного лучше будет, больше будет предложений, — уверенно заявил Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24".

Также он сегодня говорил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание. Адвокат заверил, что с первого дня после роковой аварии актёр считал, что "его судьба решена", а срок "будет большой".