Пашаев напророчил Ефремову скорый взлёт карьеры

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде интересы актёра Михаила Ефремова, не считает, что его подзащитного после той страшной аварии и приговора ждёт закат карьеры.
— У него намного лучше будет, больше будет предложений, — уверенно заявил Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24".
Пашаев ответил на упрёки в адрес Ефремова. Досталось всемРодственникам погибшего Захарова он припомнил "забег" по телеканалам, пока тело "лежало в морозильной камере".
Также он сегодня говорил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание. Адвокат заверил, что с первого дня после роковой аварии актёр считал, что "его судьба решена", а срок "будет большой".
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов умер на больничной койке. Ефремов сразу после ДТП признал вину, а затем передумал, сославшись на то, что ничего не помнит. Ожидается, что приговор Ефремову вынесут 8 сентября.