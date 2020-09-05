Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пашаев напророчил Ефремову скорый взлёт карьеры

Адвокат считает, что после судебного процесса его подзащитному придётся отбиваться от предложений.

249
Post cover

Фото © Щербак Александр / ТАСС

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде интересы актёра Михаила Ефремова, не считает, что его подзащитного после той страшной аварии и приговора ждёт закат карьеры.

У него намного лучше будет, больше будет предложений, — уверенно заявил Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24".

Пашаев ответил на упрёки в адрес Ефремова. Досталось всем

Родственникам погибшего Захарова он припомнил "забег" по телеканалам, пока тело "лежало в морозильной камере".

Также он сегодня говорил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание. Адвокат заверил, что с первого дня после роковой аварии актёр считал, что "его судьба решена", а срок "будет большой".

Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов умер на больничной койке. Ефремов сразу после ДТП признал вину, а затем передумал, сославшись на то, что ничего не помнит. Ожидается, что приговор Ефремову вынесут 8 сентября.

Выбор редакции

Loading...