"Страшно ходить в школу". На Сахалине третьеклассники вышли на пикет и добились перевода агрессивного ученика

Ученика третьего класса одной из школ Южно-Сахалинска, который бил других детей, перевели на заочное обучение после пикета одноклассников и их родителей. Дети вышли на настоящий митинг, держа в руках плакаты с надписями "Мне страшно ходить в школу", "Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников!" и "Я тоже имею право учиться спокойно", передаёт Sakhalin.Info.

Акцию посетили вице-мэр Елена Фёдорова и директор регионального Департамента образования Светлана Захарова. По словам мамы одного из учеников, власти пытались сделать пикет не столь публичным — учащихся и родителей просили зайти в здание школы, но было поздно — приехали журналисты и даже полицейские.

В результате директору школы ничего не оставалось, как перевести мальчика на домашнее обучение. Вице-мэр пообещала, что больше ребёнок не появится на уроках в классе, с учащимися которого он конфликтовал.

В прошлом году решением комиссии мальчик был переведён на домашнюю форму обучения, с ним работали специалисты по коррекции поведения. Так как оно действует в течение учебного года, несколько дней назад ребёнок вернулся в стены школы, где продолжил конфликтовать с другими детьми.