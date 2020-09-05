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Силуанов назвал одно из условий благополучия современного человека

Определёнными знаниями нужно владеть хотя бы на базовом уровне.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Финансовая грамотность становится всё более важной в обществе. Об этом в ходе урока у одиннадцатиклассников школы № 17 Обнинска Калужской области заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами, совсем не обязательно быть профессиональным финансистом. При этом знания на базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от этого зависит его благополучие, — приводятся в сообщении Минфина слова Силуанова.

В ходе необычного урока Силуанов рассказал школьникам об ответственном обращении с личными финансами и объяснил особенности устройства государственной бюджетной системы России.

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Он добавил, что такому росту послужила пандемия коронавируса.

Напомним, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что спасло мировую экономику от краха во время пандемии.

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