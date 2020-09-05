Силуанов назвал одно из условий благополучия современного человека

Финансовая грамотность становится всё более важной в обществе. Об этом в ходе урока у одиннадцатиклассников школы № 17 Обнинска Калужской области заявил министр финансов России Антон Силуанов.

— Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами, совсем не обязательно быть профессиональным финансистом. При этом знания на базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от этого зависит его благополучие, — приводятся в сообщении Минфина слова Силуанова.

В ходе необычного урока Силуанов рассказал школьникам об ответственном обращении с личными финансами и объяснил особенности устройства государственной бюджетной системы России.