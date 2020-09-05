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Премьер Саксонии высказался за продолжение строительства "Северного потока — 2"

Требовать иного следует лишь после прояснения всех обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным, считает Кречмер.

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Фото © Facebook / Ministerpräsident Michael Kretschmer

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер высказался за продолжение строительства газопровода "Северный поток — 2". Он указал, что Москва и Берлин зависят друг от друга и нуждаются в этом сотрудничестве, передаёт DPA.

"Северный поток — 2" необходимо строить и дальше, — заявил политик.

Говоря о ситуации с Алексеем Навальным, Кречмер отметил необходимость расследования. При этом он подчеркнул, что, прежде чем требовать последствий, нужно прояснить случившееся. Призыв кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о введении двухлетнего моратория на строительство газопровода в свете данных о якобы отравлении блогера "Новичком" он назвал "ошибкой".

Что касается экономического сотрудничества, надо сказать: у нас позади десятилетия, когда два блока, вооружённых ядерным оружием, противостояли друг другу. И всё же [даже тогда] было экономическое сотрудничество, — пояснил Кречмер свою позицию.

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Михаэль Кречмер считает, что Россия и Западная Германия должны пойти навстречу друг другу.

Ранее премьер Швеции Стефан Лёвен указал противникам строительства "Северного потока — 2" на необходимость соблюдения международного права.

Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

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В частности, рабочих мест лишатся многие жители Германии, особенно восточной части страны.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились. Однако на Западе заявили, что инцидент с блогером якобы может стать причиной отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток – 2".

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