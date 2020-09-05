Премьер Саксонии высказался за продолжение строительства "Северного потока — 2"

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер высказался за продолжение строительства газопровода "Северный поток — 2". Он указал, что Москва и Берлин зависят друг от друга и нуждаются в этом сотрудничестве, передаёт DPA.
— "Северный поток — 2" необходимо строить и дальше, — заявил политик.
Говоря о ситуации с Алексеем Навальным, Кречмер отметил необходимость расследования. При этом он подчеркнул, что, прежде чем требовать последствий, нужно прояснить случившееся. Призыв кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о введении двухлетнего моратория на строительство газопровода в свете данных о якобы отравлении блогера "Новичком" он назвал "ошибкой".
— Что касается экономического сотрудничества, надо сказать: у нас позади десятилетия, когда два блока, вооружённых ядерным оружием, противостояли друг другу. И всё же [даже тогда] было экономическое сотрудничество, — пояснил Кречмер свою позицию.
Премьер Саксонии призвал отменить санкции против РоссииМихаэль Кречмер считает, что Россия и Западная Германия должны пойти навстречу друг другу.
Ранее премьер Швеции Стефан Лёвен указал противникам строительства "Северного потока — 2" на необходимость соблюдения международного права.
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от строительства "Северного потока — 2"В частности, рабочих мест лишатся многие жители Германии, особенно восточной части страны.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились. Однако на Западе заявили, что инцидент с блогером якобы может стать причиной отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток – 2".