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Шойгу вручил команде России Кубок Армейских игр

Глава Минобороны поблагодарил участников соревнований и страны, принимавшие их.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Кубок Армейских международных игр команде России, победившей в общекомандном зачёте.

Мы сегодня завершаем VI Армейские международные игры, игры, на которых есть победители и нет проигравших. Игры, на которых появились новые друзья, новые мастера, — цитирует Шойгу ТАСС.

Глава Минобороны поблагодарил представителей армий 32 государств, принявших участие в играх в России и других странах. Он напомнил, что соревнования проводились в 30 дисциплинах. По словам Шойгу, это значит, что дополнительно появилось 30 лучших в своей профессии — экипажей, командиров, стрелков, наводчиков.

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Также министр поблагодарил Россию, Белоруссию, Армению, Азербайджан и Узбекистан — страны, принимавшие игры — и отметил блистательную организацию. Кроме того, Шойгу выразил слова благодарности судьям, которые сделали всё, чтобы соревнования прошли безопасно.

Церемония закрытия Армейских международных игр прошла в Подмосковье и завершилась торжественным салютом.

Ранее Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса и рассказал о своём самочувствии после неё.

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