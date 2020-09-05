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Прятался в бане. В Вологодской области задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочери

После обнаружения злоумышленник попытался скрыться в лесу, но ему это не удалось.

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Видео © СУ СКР по Вологодской области

В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве жены и пятилетней дочери, который сбежал из полиции. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Мужчина скрывался в бане деревни Берёзовая Гора, расположенной в 16 км от Кичменгского Городка, об этом в правоохранительные органы сообщили бдительные местные жители, — говорится в сообщении.

25-летний злоумышленник пытался сбежать в лес, но был задержан и передан сотрудникам Следственного комитета.

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Выйти на след злоумышленника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее подозреваемый написал явку с повинной, но внезапно, находясь в наручниках, выпрыгнул со второго этажа отдела полиции и скрылся. Само убийство произошло в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района. Тела женщины и дочери были обнаружены с колото-резаными ранами головы и тела после пожара.

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