Прятался в бане. В Вологодской области задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочери

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В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве жены и пятилетней дочери, который сбежал из полиции. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
— Мужчина скрывался в бане деревни Берёзовая Гора, расположенной в 16 км от Кичменгского Городка, об этом в правоохранительные органы сообщили бдительные местные жители, — говорится в сообщении.
25-летний злоумышленник пытался сбежать в лес, но был задержан и передан сотрудникам Следственного комитета.
Нашли в лесу. Пойман житель Татарстана, который с отвёрткой набросился на экс-супругу в магазинеВыйти на след злоумышленника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Напомним, ранее подозреваемый написал явку с повинной, но внезапно, находясь в наручниках, выпрыгнул со второго этажа отдела полиции и скрылся. Само убийство произошло в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района. Тела женщины и дочери были обнаружены с колото-резаными ранами головы и тела после пожара.
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