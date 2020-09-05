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Несколько лодок затонуло на озере в Техасе во время парада в поддержку Трампа — видео

Ещё одно судно загорелось в бухте.

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Парад в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в штате Техас едва не завершился трагедией. Во время его проведения затонуло несколько лодок, сообщает офис местного шерифа.

Офис шерифа по округу Трэвис получил много звонков с просьбой о помощи от лодок, терпящих бедствие на параде в честь Трампа на озере Трэвис. Несколько лодок затонуло, — сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

Кроме того, по сообщению очевидцев, одна из лодок загорелась в бухте Томпсон.

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Точное количество затонувших судов неизвестно, минимум их четыре. Также пока не сообщалось о количестве пострадавших.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Ранее Лайф сообщал, что кандидат от демократов Джо Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке.

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