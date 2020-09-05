Несколько лодок затонуло на озере в Техасе во время парада в поддержку Трампа — видео

#Breaking Boat catches fire in Thompson bay #LakeHavasu after participating in a Trump parade. pic.twitter.com/C7C6fkeIy7— AlexVnews (@alexvnews) September 5, 2020
Парад в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в штате Техас едва не завершился трагедией. Во время его проведения затонуло несколько лодок, сообщает офис местного шерифа.
— Офис шерифа по округу Трэвис получил много звонков с просьбой о помощи от лодок, терпящих бедствие на параде в честь Трампа на озере Трэвис. Несколько лодок затонуло, — сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере".
Кроме того, по сообщению очевидцев, одна из лодок загорелась в бухте Томпсон.
Племянница бен Ладена дала первое интервью и восхвалила ТрампаПрезидент США первым наносит удар по террористам, считает член семьи "террориста № 1".
Точное количество затонувших судов неизвестно, минимум их четыре. Также пока не сообщалось о количестве пострадавших.
Лента новостей
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Ранее Лайф сообщал, что кандидат от демократов Джо Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке.