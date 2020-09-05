"Поражено 20% лёгких". Один из самых титулованных российских футболистов заразился коронавирусом

Один из самых успешных российских футболистов, Андрей Канчельскис, ныне возглавляющий клуб "Навбахор" из Узбекистана, заразился коронавирусной инфекцией.

— Да, действительно заболел, нахожусь сейчас в гостинице. Вчера, накануне календарного матча, команда сдала тест, в итоге я и ещё шесть-семь футболистов получили положительный результат, — цитирует наставника ТАСС.

Канчельскис отметил, что, пока возглавляет команду, не будет следовать примеру других и скрывать инфекцию. По его словам, здоровье игроков находится на первом месте.

Последнее обследование показало, что у 51-летнего тренера поражено 20% лёгких.

— Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное — вовремя обратился. Ещё клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые, — уточнил он.

Канчельскис добавил, что проходит необходимые процедуры, делает уколы и капельницы, а дальше всё покажут результаты анализов, которые придут через три-четыре дня. По словам специалиста, в последнее время он уже чувствует себя лучше, вернулись аппетит и голос.

— Главное — нет температуры, недавно измерил — 36,9, первые дни держалась за 37, не очень комфортно себя чувствовал, — сказал россиянин, добавив, что слабость у него всё ещё остаётся из-за потери пяти килограммов за время болезни.