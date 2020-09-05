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"Поражено 20% лёгких". Один из самых титулованных российских футболистов заразился коронавирусом

Также инфекция выявлена у нескольких игроков команды, которую он сейчас тренирует.

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Андрей Канчельскис. Фото © Instagram / fcnavbahor

Один из самых успешных российских футболистов, Андрей Канчельскис, ныне возглавляющий клуб "Навбахор" из Узбекистана, заразился коронавирусной инфекцией.

Да, действительно заболел, нахожусь сейчас в гостинице. Вчера, накануне календарного матча, команда сдала тест, в итоге я и ещё шесть-семь футболистов получили положительный результат, — цитирует наставника ТАСС.

Канчельскис отметил, что, пока возглавляет команду, не будет следовать примеру других и скрывать инфекцию. По его словам, здоровье игроков находится на первом месте.

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Положительные тесты на CoViD-19 оказались и у Ди Марии с Паредесом.

Последнее обследование показало, что у 51-летнего тренера поражено 20% лёгких.

Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное — вовремя обратился. Ещё клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые, — уточнил он.

Канчельскис добавил, что проходит необходимые процедуры, делает уколы и капельницы, а дальше всё покажут результаты анализов, которые придут через три-четыре дня. По словам специалиста, в последнее время он уже чувствует себя лучше, вернулись аппетит и голос.

Главное — нет температуры, недавно измерил — 36,9, первые дни держалась за 37, не очень комфортно себя чувствовал, — сказал россиянин, добавив, что слабость у него всё ещё остаётся из-за потери пяти килограммов за время болезни.

Андрей Канчельскис выступал на футбольном поле с 1988 по 2006 год. За это время он дважды стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед", выиграл Кубок, два Суперкубка страны, Кубок английской лиги и Суперкубок Европы. Также в его активе два чемпионства Шотландии в составе "Рейнджерса", Кубок СССР и бронзовые медали советского первенства за киевское "Динамо" и другие клубные награды. Кроме этого, Канчельскис — победитель молодёжного чемпионата Европы 1990 года в составе сборной СССР.

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