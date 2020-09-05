Азербайджан не примет непосредственного участия в учениях "Кавказ-2020"

Азербайджан не будет непосредственно участвовать в военных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре, но направит на них наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
— На учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей, — говорится в сообщении ведомства.
Шойгу вручил команде России Кубок Армейских игрГлава Минобороны поблагодарил участников соревнований и страны, принимавшие их.
Ранее Индия сообщила, что не примет участия в учениях.
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