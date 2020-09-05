Участники фестиваля "Таврида-АРТ" поприветствовали суперфиналистов "Лидеров России"

Участники фестиваля "Таврида-Арт", который завершился 5 сентября в Крыму, передали творческую эстафету суперфиналистам конкурса "Лидеры России", стартующего 6 сентября.

— Ребята, у вас завтра серьёзное испытание — финал конкурса "Лидеры России". А сегодня есть хорошая возможность посидеть вместе у костра, ведь люди, которые рядом с вами, это не конкуренты, а настоящие друзья, — обратился к конкурсантам по видеосвязи первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что сейчас участникам конкурса приходится конкурировать за сто мест победителей, но придёт время, когда с ними останется самое главное — дружба, надёжное плечо и человеческие отношения.

Приветственные слова финалистам "Лидеров России" также передал участник фестиваля "Таврида-АРТ" Влад Королёв.

— Лидеры России, мы рады знакомству и поздравляем вас с грандиозным финалом одного из важных проектов страны! Пусть сейчас наша встреча проходит в режиме онлайн, мы приготовили для вас "живой" подарок! Прямо сейчас у вас в "Сенеже" — резиденты арт-кластера "Таврида"! — сказал Королёв.

Фото предоставлено Лайфу

В 2020 году конкурс, являющийся флагманским проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей", состоится в мастерской управления "Сенеж". Перед началом финалисты смогли посмотреть концерт творческого коллектива Yunash Bross. Финал объединит 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии. Имена победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, назовут 7 сентября.