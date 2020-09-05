Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент военнослужащих США. По его словам, численность подразделений альянса в Восточной Европе уже превысила 10 тысяч человек.
— Под предлогом необходимости "стратегического сдерживания" России США и другие внерегиональные страны альянса наращивают своё военное присутствие в Восточной Европе, — сказал Шойгу по окончании Армейских игр — 2020.
Глава Минобороны отметил, что наращивание военного контингента альянса происходит, несмотря на обязательства не размещать у линии соприкосновения значительные боевые силы, как это было закреплено в основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года.
Шойгу рассказал, какие новинки впечатлили его на форуме "Армия-2020"Министр подчеркнул, что в этом году Россия совершила прорыв в беспилотной авиации и робототехнике.
Шойгу добавил, что число учений альянса вблизи российской границы возросло почти в два раза по сравнению с 2014 годом.
Также министр заявил, что НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона. Об этом свидетельствуют регулярные заходы кораблей США и их союзников в акваторию Чёрного моря. Кроме того, в прошлом году в Румынии прошли работы по усовершенствованию комплекса ПРО "Иджис Эшор", способного запускать крылатые ракеты "Томагавк" с целью поражения объектов на европейской части России.
Американский журналист считает, что Россия вскрыла ряд "немыслимых ошибок НАТО"Он обратился к министру обороны США с требованием разобраться в ситуации.
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Ранее Шойгу вручил Кубок Армейских международных игр команде России. Также Лайф сообщал, что отечественные военные разогнали Т-72 на полную мощность и выиграли танковый биатлон.