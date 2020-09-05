Шойгу заявил, что западные СМИ развернули масштабную пропагандистскую кампанию против России

Западные страны развернули против России масштабную пропагандистскую кампанию с целью убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
— В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания, — сказал Шойгу по завершении Армейских игр — 2020.
По его словам, риторику, направленную против России, используют высшие должностные лица НАТО. Альянс, отметил глава Минобороны, стремится вернуться к противостоянию времён холодной войны и причины этого очевидны.
— Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов, — уточнил руководитель оборонного ведомства РФ.
Запад опасается растущего авторитета РФ, которого уже хватает для развития глобальных интеграционных объединений, например, БРИКС, подчеркнул министр.
Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военныхТакже он заявил, что альянс стремится к милитаризации Черноморского региона.
Шойгу подкрепил своё заявление аргументами. Он отметил, что разведывательная авиация НАТО по сравнению с прошлым годом на 30% чаще летает у границ России. С 23 августа по 2 сентября российские истребители не менее 10 раз перехватывали разведчиков Североатлантического альянса.
По словам министра, Россия не стремится участвовать в гонке вооружений, но вынуждена модернизировать боевые возможности из-за действий НАТО.
— Все принимаемые меры направлены исключительно на укрепление обороны, являются ограниченными по масштабам и соответствуют современным военным опасностям, — уточнил он и добавил, что Россия готова к сотрудничеству и регулярно приглашает страны блока на международные мероприятия.
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