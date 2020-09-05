Шойгу заявил, что западные СМИ развернули масштабную пропагандистскую кампанию против России

Западные страны развернули против России масштабную пропагандистскую кампанию с целью убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания, — сказал Шойгу по завершении Армейских игр — 2020.

По его словам, риторику, направленную против России, используют высшие должностные лица НАТО. Альянс, отметил глава Минобороны, стремится вернуться к противостоянию времён холодной войны и причины этого очевидны.

— Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов, — уточнил руководитель оборонного ведомства РФ.

Запад опасается растущего авторитета РФ, которого уже хватает для развития глобальных интеграционных объединений, например, БРИКС, подчеркнул министр.

Шойгу подкрепил своё заявление аргументами. Он отметил, что разведывательная авиация НАТО по сравнению с прошлым годом на 30% чаще летает у границ России. С 23 августа по 2 сентября российские истребители не менее 10 раз перехватывали разведчиков Североатлантического альянса.

По словам министра, Россия не стремится участвовать в гонке вооружений, но вынуждена модернизировать боевые возможности из-за действий НАТО.

— Все принимаемые меры направлены исключительно на укрепление обороны, являются ограниченными по масштабам и соответствуют современным военным опасностям, — уточнил он и добавил, что Россия готова к сотрудничеству и регулярно приглашает страны блока на международные мероприятия.