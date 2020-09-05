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Университет в США отстранил белую преподавательницу, притворявшуюся темнокожей

Её коллеги отметили, что женщина не оправдала доверия бывших и нынешних студентов.

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Джессика Круг. Фото © Университет Дьюка

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая призналась, что всю жизнь притворялась темнокожей. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Помимо этого администрация вуза призывает женщину, занимающую должность доцента истории, уволиться. В противном случае её контракт могут аннулировать.

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Сама исполнительница не торопится вносить ясность в ситуацию.

Коллеги шокированы признанием Круг. Они отметили, что женщина не оправдала доверия бывших и нынешних студентов, а также преподавателей истории, выступающих за установление истины о прошлом.

Джессика Круг занималась темой расовой идентичности, диаспор и Африки. В своём блоге она рассказала, что притворялась темнокожей, чтобы получить информацию и выстроить отношения с окружающими, однако внезапно поняла, что истинная причина обмана в другом: по словам Джессики, в детстве она получила психологическую травму и у неё начались проблемы с ментальным здоровьем.

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