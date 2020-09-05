Университет в США отстранил белую преподавательницу, притворявшуюся темнокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая призналась, что всю жизнь притворялась темнокожей. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Помимо этого администрация вуза призывает женщину, занимающую должность доцента истории, уволиться. В противном случае её контракт могут аннулировать.

Коллеги шокированы признанием Круг. Они отметили, что женщина не оправдала доверия бывших и нынешних студентов, а также преподавателей истории, выступающих за установление истины о прошлом.