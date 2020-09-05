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Одна из богатейших стран Персидского залива оказалась на грани банкротства после падения цен на нефть

Существует два варианта выхода из кризиса, но правительство и парламент не могут договориться между собой.

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Фото © Pixabay

Кувейт — одна из самых богатых стран Персидского залива — оказался на грани банкротства после падения цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg.

Около 90% доходов в казну государства приносят именно продажи углеводородов. Теперь же резервный фонд заполнен на 6,54 миллиарда долларов, что может привести к проблемам с выплатами госслужащим уже в ноябре, ведь расходы на сегодняшний день составляют 5,56 миллиарда. По данным Минфина Кувейта, в госсекторе занято 80% всех работников.

По данным на 1 апреля, когда завершился финансовый год, дефицит бюджета государства вырос на 68,6% — до 18,44 миллиарда долларов. В Национальном банке Кувейта уточнили, что это почти 10% ВВП страны. Впрочем, эксперты полагают, что будет ещё хуже: по пессимистичным прогнозам, дефицит может дойти до 40% и составить 46 миллиардов долларов.

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Пандемия существенно поменяла структуру энергетического баланса, но доля углеводородов останется высокой.

Существует два противоположных варианта выхода из кризиса, которые предлагают правительство и парламент. Помимо Общего резервного фонда в Кувейте есть Фонд будущих поколений. Его объём оценивается в 550 миллиардов долларов, и это четвёртый показатель в мире. Государство направляет туда 10% годовых доходов от нефти. Министерство финансов считает, что залезать в фонд не стоит, так как это долгосрочная подушка безопасности. В ведомстве выступают за заём средств у иностранных государств, как, например, ранее поступили Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Парламент же придерживается иного мнения. Там стремление правительства влезть в долги назвали позором.

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