В Пензе пропал 14-летний подросток, возбуждено уголовное дело

В Пензе пропал 14-летний подросток. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Отмечается, что последний раз Никиту Грибакина видела бабушка на остановке общественного транспорта около магазина "Фрегат" 4 сентября. Он направлялся в центр города. Около 21:00 подросток позвонил бабушке и сказал, что находится на Фонтанной площади. Домой он, однако, не вернулся до сих пор.
Приметы пропавшего: рост 150–155 см, тёмные волосы средней длины. Был одет в спортивные чёрные штаны с белыми лампасами, чёрную футболку с разноцветным рисунком спереди, кофту с длинным рукавом и капюшоном с надписью белого цвета, тёмно-синие кроссовки и бейсболку цвета хаки.
В Подмосковье грибник пропал в лесу на три дня. Спасали на носилкахОбнаружить мужчину удалось благодаря квадрокоптеру.
Следователи устанавливают местонахождение мальчика и обстоятельства исчезновения. Организован поиск с привлечением волонтёров.
Ранее Лайф сообщал, что на Ставрополье спустя трое суток нашли пропавшую трёхлетнюю девочку.