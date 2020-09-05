В Пензе пропал 14-летний подросток, возбуждено уголовное дело

Отмечается, что последний раз Никиту Грибакина видела бабушка на остановке общественного транспорта около магазина "Фрегат" 4 сентября. Он направлялся в центр города. Около 21:00 подросток позвонил бабушке и сказал, что находится на Фонтанной площади. Домой он, однако, не вернулся до сих пор.