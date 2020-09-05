В Аргентине политолог умерла во время лекции в Zoom на глазах у студентов

В Аргентине 46-летняя преподаватель политологии Паола де Симоне скончалась во время онлайн-лекции в Zoom, сообщает издание Diario Jornada.

Женщина работала в Университете де ла Эмпреса в Буэнос-Айресе. Во время занятия она начала задыхаться, потеряла сознание и умерла на глазах у студентов, которые пытались ей помочь. Как только преподавателю стало плохо, ребята начали спрашивать адрес, чтобы вызвать скорую, но политолог не смогла назвать его.

В начале августа она сообщила, что заразилась коронавирусом. Симптомы при этом не проходили уже месяц. Также инфекцию выявили у её мужа, работающего врачом.

Ситуация с CoViD-19 в Аргентине остаётся сложной. Накануне в стране зафиксировали очередное рекордное число случаев заболевания — 12 026. Всего инфекция выявлена у 471 806 человек. Умерло 9739 пациентов, выздоровело 340 381.