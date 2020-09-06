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План восстановления экономики России утвердят в сентябре

Сейчас его нужно синхронизировать с прогнозом социально-экономического развития.

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Фото © Pixabay

План восстановления экономики России составлен и будет утверждён в сентябре. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

План закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом [социально-экономического развития], поэтому он до сих пор не утверждён, — приводит слова Белоусова ТАСС.

Прогноз, по словам вице-премьера, ещё дорабатывается.

Стало известно, когда план по достижению наццелей представят премьеру и президенту

Проект ещё находится на достаточно раннем этапе.

Первоначальный проект плана, принятый за основу, был представлен Владимиру Путину 2 июня. В июле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что он уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.

Ранее аналитики дали прогноз, каким будет курс рубля к концу года.

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