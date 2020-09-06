План восстановления экономики России утвердят в сентябре

План восстановления экономики России составлен и будет утверждён в сентябре. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
— План закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом [социально-экономического развития], поэтому он до сих пор не утверждён, — приводит слова Белоусова ТАСС.
Прогноз, по словам вице-премьера, ещё дорабатывается.
Стало известно, когда план по достижению наццелей представят премьеру и президентуПроект ещё находится на достаточно раннем этапе.
Первоначальный проект плана, принятый за основу, был представлен Владимиру Путину 2 июня. В июле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что он уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.
Ранее аналитики дали прогноз, каким будет курс рубля к концу года.