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Врач объяснила, как смартфоны влияют на память человека

Её можно улучшить благодаря ежедневным тренировкам.

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Использование смартфонов негативно отражается на памяти человека, снижая функцию запоминания. Однако этот процесс обратим, рассказала врач-терапевт Олеся Набокова.

Съёмка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в Интернете вызывают проблемы с запоминанием, — приводит её слова агентство "Прайм".

Также, отметила Набокова, исследования указывают на то, что свободный доступ к информации ухудшает способность запоминать факты.

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С этим дефектом люди сталкиваются на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.

Терапевт добавила, что у активно пользующихся смартфонами детей ухудшается реакция на световые и звуковые сигналы и возрастает число ошибок при письме. Кроме того, у них снижается работоспособность, ослабляется внимание и смысловая память и возникают трудности с запоминаем абстрактных форм, если при звонке телефон прикладывается к правому уху.

Процесс снижения памяти можно исправить ежедневными тренировками, уверяет врач. Месяц таких упражнений улучшает кратковременную память на 30%. В качестве примера упражнений Набокова привела устный счёт, счёт в обратном порядке, а также задачи с цифрами и словами.

Не стоит забывать и о зарядке, так как люди, пользующиеся электронными устройствами, много времени проводят с наклонённой вперёд головой. Помимо этого рекомендуется откладывать гаджет не менее чем за два часа до сна. Лучше провести это время с книгой, советует доктор.

Ранее была названа смертельная опасность использования смартфона на ходу.

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