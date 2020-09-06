Физиономист рассказала, как избавиться от "синдрома стервозного лица"

В процессе жизни человек может накачать те мышцы, которые по итогу сформируют "синдром стервозного лица". Об этом рассказала психолог, физиономист, профайлер Светлана Филатова.

— Что касается "стервозного лица", здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости, каких-то ещё попутных эмоциях. В чём отличие такого лица? Это напряжённое нижнее веко, неулыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведённые брови, — приводит её слова радио Sputnik.

Также, отметила Филатова, у некоторых людей может быть приподнята верхняя губа, как при отвращении.

При этом подобное лицо не передаёт реальных чувств человека, добавила специалист. Причиной появления "стервозного лица" может являться плохое зрение или долгое нахождение на солнце без солнцезащитных очков.

Чтобы сделать своё лицо дружелюбнее, нужно проявлять позитивные эмоции — улыбку, радость, раскрывание глаз. Кроме того, есть и второй способ — фейсбилдинг.

— Специальная гимнастика для лица позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться. Этим можно заниматься и дома, — заключила Филатова.