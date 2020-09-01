Студентка удивила необычной аллергией на холод, из-за которой её лицо сразу стареет — фото до и после

Пользовательница Queen-of-nightmare шокировала обитателей Reddit лишь парой своих фотографий. Девушка показала, как на неё влияет холод, и это "преображение" не поддаётся никакой логике, ведь она стареет буквально на глазах. Всё дело в редкой аллергии — её кожа не переносит холод.

В комментариях девушка поделилась особенностями своей жизни. На вопрос, живёт ли она в холодной стране, ответила, что родом из Норвегии, так что вид на фотографии — то, с чем приходится жить 10 месяцев в году. Были вопросы и "посерьёзнее". -Antiheld- поинтересовался: "Так что это получается, тебе нельзя есть мороженое?", но пользовательница его тут же успокоила.