Студентка удивила необычной аллергией на холод, из-за которой её лицо сразу стареет — фото до и после

Пользовательница Queen-of-nightmare шокировала обитателей Reddit лишь парой своих фотографий. Девушка показала, как на неё влияет холод, и это "преображение" не поддаётся никакой логике, ведь она стареет буквально на глазах. Всё дело в редкой аллергии — её кожа не переносит холод.
У меня аллергия на холод
Queen-of-nightmare
В комментариях девушка поделилась особенностями своей жизни. На вопрос, живёт ли она в холодной стране, ответила, что родом из Норвегии, так что вид на фотографии — то, с чем приходится жить 10 месяцев в году. Были вопросы и "посерьёзнее". -Antiheld- поинтересовался: "Так что это получается, тебе нельзя есть мороженое?", но пользовательница его тут же успокоила.
Никаких проблем с холодной едой или напитками у меня нет
Queen-of-nightmare
Пост быстро стал вирусным. Когда пользователи удовлетворили своё любопытство, в комментариях начали обсуждать, какое применение этой аллергии можно придумать. Как оказалось, положительное можно найти даже у такой, казалось бы, бесполезной суперспособности.
Это напоминает те бесполезные суперсилы. Можешь менять свою внешность, но только старея, и управлять ты этим не можешь
TickleMonsterCG
Твоя суперсила — скрываться от систем распознавания
Mopsiebunnie
Ты просто мутант с умением превращаться в старика. Не нужно ждать совершеннолетия, чтобы купить алкоголь
MrIncredible13
Зато ты знаешь, как примерно будешь выглядеть в старости
VanderdeckenNOR
WOW-news
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