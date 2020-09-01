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Студентка удивила необычной аллергией на холод, из-за которой её лицо сразу стареет — фото до и после

Девушка из Норвегии показала, как работает её суперсила. За минуты она стареет на годы, и это поражает.

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Фото © Reddit / Queen-of-nightmare

Пользовательница Queen-of-nightmare шокировала обитателей Reddit лишь парой своих фотографий. Девушка показала, как на неё влияет холод, и это "преображение" не поддаётся никакой логике, ведь она стареет буквально на глазах. Всё дело в редкой аллергии — её кожа не переносит холод.

У меня аллергия на холод

Queen-of-nightmare

Фото © Reddit / Queen-of-nightmare

В комментариях девушка поделилась особенностями своей жизни. На вопрос, живёт ли она в холодной стране, ответила, что родом из Норвегии, так что вид на фотографии — то, с чем приходится жить 10 месяцев в году. Были вопросы и "посерьёзнее". -Antiheld- поинтересовался: "Так что это получается, тебе нельзя есть мороженое?", но пользовательница его тут же успокоила.

Никаких проблем с холодной едой или напитками у меня нет

Queen-of-nightmare

Фото © Reddit / Queen-of-nightmare

Пост быстро стал вирусным. Когда пользователи удовлетворили своё любопытство, в комментариях начали обсуждать, какое применение этой аллергии можно придумать. Как оказалось, положительное можно найти даже у такой, казалось бы, бесполезной суперспособности.

Это напоминает те бесполезные суперсилы. Можешь менять свою внешность, но только старея, и управлять ты этим не можешь

TickleMonsterCG

Твоя суперсила — скрываться от систем распознавания

Mopsiebunnie

Ты просто мутант с умением превращаться в старика. Не нужно ждать совершеннолетия, чтобы купить алкоголь

MrIncredible13

Зато ты знаешь, как примерно будешь выглядеть в старости

VanderdeckenNOR

Научный обозреватель написал в Twitter о суперспособности уха, и теперь каждый пользователь проверяет её на себе

Пару лет назад девушки сходили с ума, обсуждая родинки на одном и том же месте, а теперь это.

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