Первый теплоход отправился в круиз от Северного речного вокзала Москвы

Теплоход класса люкс "Мустай Карим" стал первым отчалившим от Северного речного вокзала Москвы, который накануне открыл мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города.
— Это первое судно такого уровня, построенное на российских верфях за последние 60 лет. Внутри лайнер не уступает пятизвёздочным отелям, — говорится в сообщении.
Судно ходит по дальним круизным линиям: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону.
"Возвращаем Москве её жемчужину". Собянин открыл легендарный Северный речной вокзалМэр отметил, что для города это знаковое место.
Речной вокзал прекратил своё существование как объект транспортной инфраструктуры в 60-е годы прошлого века. Здание пришло в запустение, но теперь, после реконструкции, архитектурный памятник вернёт своё прямое назначение.