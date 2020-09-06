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Первый теплоход отправился в круиз от Северного речного вокзала Москвы

Лайнер не уступает пятизвёздочным отелям, отметили в столичном Дептрансе.

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Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Теплоход класса люкс "Мустай Карим" стал первым отчалившим от Северного речного вокзала Москвы, который накануне открыл мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города.

Это первое судно такого уровня, построенное на российских верфях за последние 60 лет. Внутри лайнер не уступает пятизвёздочным отелям, — говорится в сообщении.

Судно ходит по дальним круизным линиям: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону.

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Мэр отметил, что для города это знаковое место.

Речной вокзал прекратил своё существование как объект транспортной инфраструктуры в 60-е годы прошлого века. Здание пришло в запустение, но теперь, после реконструкции, архитектурный памятник вернёт своё прямое назначение.

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