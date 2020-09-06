Первый теплоход отправился в круиз от Северного речного вокзала Москвы

Теплоход класса люкс "Мустай Карим" стал первым отчалившим от Северного речного вокзала Москвы, который накануне открыл мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города.

— Это первое судно такого уровня, построенное на российских верфях за последние 60 лет. Внутри лайнер не уступает пятизвёздочным отелям, — говорится в сообщении.

Судно ходит по дальним круизным линиям: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону.