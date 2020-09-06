Один человек погиб и семеро пострадали в страшном ДТП под Благовещенском

В Амурской области столкнулись два легковых автомобиля — Toyota Vitz и Daewoo Nexia. В результате происшествия один человек погиб и семеро пострадали, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД РФ.
Инцидент произошёл на 43-м километре автодороги Благовещенск — Свободный, в районе села Новинка.
Причины инцидента устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа.
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