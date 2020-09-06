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Один человек погиб и семеро пострадали в страшном ДТП под Благовещенском

Инцидент произошёл на 43-м километре автодороги между областным центром и городом Свободным.

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В Амурской области столкнулись два легковых автомобиля — Toyota Vitz и Daewoo Nexia. В результате происшествия один человек погиб и семеро пострадали, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД РФ.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Инцидент произошёл на 43-м километре автодороги Благовещенск — Свободный, в районе села Новинка.

Причины инцидента устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа.

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