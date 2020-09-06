СМИ: Amazon запретила доставку семян в США из-за загадочных китайских посылок

Корпорация Amazon запретила доставку семян из других стран в США на фоне того, что тысячи американцев в последние месяцы получили загадочные посылки с ними, хотя не делали никаких заказов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

— В дальнейшем мы разрешим продажу семян лишь тем продавцам, которые находятся в США, — заявил представитель компании.

На продавцов, которые не будут следовать правилам, могут наложить санкции вплоть до удаления учётных записей. Издание приводит комментарий продавца из неназванной азиатской страны, который сообщил, что его товары уже были удалены из интернет-магазина.