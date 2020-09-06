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СМИ: Amazon запретила доставку семян в США из-за загадочных китайских посылок

Теперь компания будет доставлять семена только американских продавцов.

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Корпорация Amazon запретила доставку семян из других стран в США на фоне того, что тысячи американцев в последние месяцы получили загадочные посылки с ними, хотя не делали никаких заказов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В дальнейшем мы разрешим продажу семян лишь тем продавцам, которые находятся в США, — заявил представитель компании.

"Растут как ненормальные". Американец высадил семена, пришедшие в таинственной посылке из Китая — видео

Мужчина не знает, что за растение теперь живёт у него на участке.

На продавцов, которые не будут следовать правилам, могут наложить санкции вплоть до удаления учётных записей. Издание приводит комментарий продавца из неназванной азиатской страны, который сообщил, что его товары уже были удалены из интернет-магазина.

Напомним, о странных посылках с надписями на китайском языке и семенами внутри стало известно в июле. Позже о посланиях из Китая рассказали и жители Японии, а также ряда западных стран, в частности Франции, Израиля, Великобритании и Канады.

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