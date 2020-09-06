Бывший юрист Трампа: Президент США восхищается тем, как Путин управляет страной

Экс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что американский лидер восхищается стилем управления президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на мемуары Коэна.

Адвокат пишет, что главе Белого дома нравится то, как Путин взял под своё руководство целую страну. По словам юриста, Трамп даже хотел "подлизаться" к Путину и бесплатно отдать ему пентхаус в башне Trump Tower в Москве, которую не удалось построить.

При этом самого президента США Коэн называет хищником и задирой и пишет, что ему чужд патриотизм. Также адвокат критикует Трампа за то, что тот якобы сделал несколько расистских высказываний о своём предшественнике Бараке Обаме.

Воспоминания юриста "Предатель: реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" выйдут 8 сентября. В декабре 2018 года Коэн был приговорён к трём годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, махинации в банковской сфере и другие преступления. В мае его отпустили под домашний арест из-за эпидемии коронавируса. Коэн стал появляться на улицах и в ресторанах Нью-Йорка, и его вернули в тюрьму, однако затем повторно отпустили.