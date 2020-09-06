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Потому что "жирофобия". В Бристольском университете запретили говорить фразы "сжигание калорий" и "отработка вчерашней пиццы"

Критики инициативы высказали опасения, что со временем начнут осуждать и само слово "спортивный".

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Фразы "сжечь калории" и "отработать вчерашнюю пиццу" запретили произносить в Бристольском университете. Это правило распространяется на капитанов спортивных команд и инструкторов по фитнесу, сообщает Daily Mail.

С подобной инициативой выступил студенческий совет вуза. По словам одной из авторов идеи, подобная риторика отражает токсичные идеалы культуры питания и является слишком "жирофобной".

В частности, что худощавость — это здоровье, а упражнения — работа по сжиганию калорий, — уточнила она.

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Теперь же всем, кто участвует в спортивной жизни университета, необходимо пройти специальный тренинг о влиянии стигматизации, связанной с лишним весом.

У данного нововведения есть и критики. Они выступили с мнением, что само слово "спортивный" в скором времени будут осуждать за вызывание у студентов желания заниматься физическими упражнениями.

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