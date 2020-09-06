Потому что "жирофобия". В Бристольском университете запретили говорить фразы "сжигание калорий" и "отработка вчерашней пиццы"

Фразы "сжечь калории" и "отработать вчерашнюю пиццу" запретили произносить в Бристольском университете. Это правило распространяется на капитанов спортивных команд и инструкторов по фитнесу, сообщает Daily Mail.
С подобной инициативой выступил студенческий совет вуза. По словам одной из авторов идеи, подобная риторика отражает токсичные идеалы культуры питания и является слишком "жирофобной".
— В частности, что худощавость — это здоровье, а упражнения — работа по сжиганию калорий, — уточнила она.
Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитивеМария построила свой блог на идеях бодипозитива и каждый день убеждала подписчиц и подписчиков в важности любви к своему телу. Вот только принять саму себя девушка так и не смогла.
Теперь же всем, кто участвует в спортивной жизни университета, необходимо пройти специальный тренинг о влиянии стигматизации, связанной с лишним весом.
У данного нововведения есть и критики. Они выступили с мнением, что само слово "спортивный" в скором времени будут осуждать за вызывание у студентов желания заниматься физическими упражнениями.
Ранее Лайф сообщал, что британским школьникам запретили умышленно кашлять, а шутникам грозит отчисление.