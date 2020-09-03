Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитиве

На Машу winivino подписано больше 1,2 млн человек. Почти вся её аудитория — это люди, разделяющие идеи бодипозитива. Но недавно у них появилось очень много вопросов к любимой блогерше. В своих сториз девушка призналась: она недовольна своим телом.
Видео © Instagram / winivino
Конечно, такие заявления никак не вписываются в концепцию любви к своему телу. Но девушка пояснила. Она пришла к бодипозитиву после того, как поборола серьёзное расстройство пищевого поведения. Так она хотела наконец найти гармонию с собой. В последний месяц всё изменилось. Мария начала считать калории. Сначала блогерша делала это ради того, чтобы потреблять больше белка. Конечно, ничем хорошим это не закончилось. Всё привело к тому, что она считала каждый съеденный кусочек и корила себя за превышение нормы.
Я поняла, что всё началось, когда я стала считать калории. Я говорила себе, что хочу делать это просто чтобы следить за питанием и кушать достаточно белка. <...> Но сегодня я смогла наконец признаться себе, что глубоко внутри я начала считать калории, чтобы похудеть. <...> Позавчера я съела хлеб и начала корить себя, потому что это калорийно. Сейчас я всё это осознала и поняла: я снова буду бороться с РПП, и у меня снова всё получится. Я смогу и снова буду любить себя.
winivino
Когда winivino призналась, что не может любить себя в нынешней физической форме, на неё тут же набросились хейтеры. Неудивительно, ведь блогерша пропагандирует любовь к себе, которой сама не может добиться. Но Мария не унывает. Судя по сториз, у неё есть тысячи фанатов, которые поддерживают её даже на трудном пути к полному принятию себя.
Мария родилась в Канаде, но почти всю свою жизнь прожила в Питере в семье русскоговорящих родителей. В последние годы девушка ведёт блог о бодипозитиве и с его помощью полностью себя обеспечивает. В начале года она оставила Россию и переехала в Ванкувер, оставив парня, друзей и родителей. Так что ничего удивительного, что её РПП снова обострилось.
WOW-news
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