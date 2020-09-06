"Он больной". Наргиз раскритиковала поведение Ефремова в зале суда

Популярная певица Наргиз оценила поведение актёра Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП с его участием.
— Когда я вижу, что это начинает уже перерастать не просто в какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда... — сказала Наргиз в эфире НТВ.
По словам артистки, жалость к Ефремову у неё была лишь до начала судебных разбирательств. Сейчас же, считает она, актёр должен получить тюремный срок, так как он убил человека.
"Миша настаивает, что он уже умер". Охлобыстин резко прокомментировал дело ЕфремоваПо мнению актёра, его друг "сделал всё", чтобы получить максимальное наказание.
При этом певица назвала Ефремова больным и уточнила, что это не проблемы общества, а проблемы его и тех, кто рядом с актёром. Наргиз призналась, что хотела бы перестать следить за процессом, но у неё это не получается.
"Если захотел бы, этого бы суда не было". Ефремов выступил с последним словомАртист не обошёл в своей речи родственников погибшего Сергея Захарова и их защитников.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.