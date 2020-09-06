"Он больной". Наргиз раскритиковала поведение Ефремова в зале суда

Популярная певица Наргиз оценила поведение актёра Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП с его участием.

— Когда я вижу, что это начинает уже перерастать не просто в какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда... — сказала Наргиз в эфире НТВ.

По словам артистки, жалость к Ефремову у неё была лишь до начала судебных разбирательств. Сейчас же, считает она, актёр должен получить тюремный срок, так как он убил человека.

При этом певица назвала Ефремова больным и уточнила, что это не проблемы общества, а проблемы его и тех, кто рядом с актёром. Наргиз призналась, что хотела бы перестать следить за процессом, но у неё это не получается.