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В США козёл прокрался в полицейский автомобиль и съел документы — видео

Неизвестно, грозит ли животному какое-либо наказание.

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Видео © Facebook / Douglas County Sheriff&#x27;s Office

Сотрудница полиции США стала участницей курьёзного инцидента: её документы съел козёл. Видео опубликовано в группе шерифа округа Дуглас, штат Джорджия, в "Фейсбуке".

Офицер не закрыла дверь патрульного автомобиля, чем и воспользовалось парнокопытное. Животное пробралось в машину и принялось поедать рабочие бумаги. Когда девушка вернулась к авто и увидела, что происходит, она попыталась спасти уцелевшие документы, но козёл не хотел сдаваться без боя и боднул офицера. Грозит ли животному какое-либо наказание, офис шерифа умалчивает.

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