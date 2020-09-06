Российские дипломаты во Франции возложили цветы в память героям авиаполка "Нормандия — Неман" — видео

Au cours de la #cérémonie mémorielle annuelle organisée par Mémorial #NormandieNiemen les officiels assistent au dépôt de gerbes et le ravivage de la Flamme Sacrée à #ArcTriomphe #Paris aris. pic.twitter.com/1XC0cPjUpD — Oxana_Sputnik (@kastor_sputnik) September 5, 2020

Сотрудники Посольства России во Франции приняли участие в церемонии возложения цветов в память героев авиаполка "Нормандия — Неман". Об этом сообщает ТАСС.

Также в акции приняли участие представители ассоциации "Мемориал Нормандия — Неман" и Верховного командования французских ВВС.

Организаторы мероприятия рассказали, что хотели отдать дань уважения лётчикам, родившимся сто лет назад — в 1920 году. Таковых оказалось 21. Кроме того, участники церемонии почтили память всех французов, которые погибли во Второй мировой войне.

Соединение "Нормандия — Неман" было создано в 1942 году и участвовало в боевых действиях с 1943-го. Базировалась эскадрилья на территории СССР. Своё название она получила за действия в ноябре 1944 года, когда лётчики принимали участие в освобождении Литвы и форсировании реки Неман.

Всего в составе авиаполка воевали 96 французских лётчиков, из которых 42 погибли. Четверо солдат были удостоены звания Героя Советского Союза.