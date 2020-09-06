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Сотни дронов "нарисовали" в небе фигуры из танков и самолётов на закрытии Армейских игр — видео

Беспилотники поднялись на высоту от 50 до 300 метров.

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Видео © ТРК "Звезда"

Рой из 700 дронов завершил Армейские международные игры — 2020, проходившие в подмосковном центре "Патриот". Трансляцию вёл телеканал "Звезда".

Дроны выстроились в небе, продемонстрировав собравшимся красочное шоу. Беспилотники поднялись на высоту от 50 до 300 метров и нарисовали в небе объёмные фигуры танков, самолётов, Главного храма Вооружённых сил РФ и эмблемы Армейских игр.

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Ожидается, что достижение будет включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Организатором шоу выступило Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ при участии операторов научных рот военного инновационного технополиса "Эра".

Ранее Лайф сообщал, что российские военные разогнали Т-72 на полную мощность и выиграли "Танковый биатлон".

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