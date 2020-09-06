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В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

Всего в мире зарегистрировано более 26 миллионов пациентов с CoViD-19.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Jae C. Hong

За последние 24 часа подтверждено 304 626 случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд суточного прироста. Предыдущее рекордное число было зафиксировано 14 августа — 304 351.

Всего же в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено 26 748 637 случаев CoViD-19. Лидером остаются США — 6 243 850 пациентов с коронавирусом. На втором месте Бразилия (4 092 832), на третьем — Индия (4 023 179).

По числу летальных исходов (всего 877 529) тройка та же: США (188 514), Бразилия (125 521) и Индия (69 561).

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