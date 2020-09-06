СМИ: Разведка США может собирать данные о российских разработках по борьбе с CoViD-19

Американские разведывательные службы могут заниматься сбором информации о российских, китайских и иранских разработках, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

СМИ напоминает, что американские официальные лица в последнее время часто говорят, что действия их спецслужб носят оборонительный характер, но на самом деле всё может быть не так однозначно. По словам бывших и действующих сотрудников разведслужб, США сами собирают данные об исследованиях в России, Китае и Иране.

NYT сравнивает сложившуюся ситуацию с космической гонкой, развернувшейся в середине прошлого века, когда СССР и США следили друг за другом и старались наверстать упущенное.

Ранее Лайф сообщал о том, что первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная российскими специалистами, уже поступила в медцентры для проведения следующего этапа испытаний. Сообщается, что в этот раз наблюдать за добровольцами будут минимум полгода.