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СМИ: Разведка США может собирать данные о российских разработках по борьбе с CoViD-19

Сложившуюся ситуацию сравнили с космической гонкой прошлого века.

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Фото © Pixabay

Американские разведывательные службы могут заниматься сбором информации о российских, китайских и иранских разработках, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

СМИ напоминает, что американские официальные лица в последнее время часто говорят, что действия их спецслужб носят оборонительный характер, но на самом деле всё может быть не так однозначно. По словам бывших и действующих сотрудников разведслужб, США сами собирают данные об исследованиях в России, Китае и Иране.

NYT сравнивает сложившуюся ситуацию с космической гонкой, развернувшейся в середине прошлого века, когда СССР и США следили друг за другом и старались наверстать упущенное.

Российские учёные опубликовали результаты испытаний первой в мире вакцины от коронавируса

Отмечается, что у 100% добровольцев после вакцинации начали вырабатываться антитела к инфекции.

Ранее Лайф сообщал о том, что первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная российскими специалистами, уже поступила в медцентры для проведения следующего этапа испытаний. Сообщается, что в этот раз наблюдать за добровольцами будут минимум полгода.

Всю полную информацию о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

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