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Мужчины с лишним весом признаны лучшими отцами

Их отбирали 800 участников исследования.

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Мужчины, имеющие лишние килограммы, являются обладателями лучших родительских качеств. Об этом сообщает The Times со ссылкой на исследование Университета Южного Миссисипи.

Его участникам, коих набралось 800 человек, предлагалось проанализировать мужчин и составить их положительные и отрицательные качества. Помощь в выполнении домашнего задания, обучение чему-то новому и защита в случае опасности были признаны позитивными характеристиками.

В то же время опрашиваемые выделяли раздражительность, грубое общение с ребёнком и "ответ на звонок во время игры или выступления своего ребёнка" как негативные качества.

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Оказалось, опасны в этом плане даже некрепкие напитки.

По итогам опроса выяснилось, что мужчины с лишним весом вызывают у людей больше положительных эмоций, в то время как спортивные и худощавые признаны недисциплинированными и обладают негативным описанием.

Однако, по словам автора исследования Дональда Сакко, "слишком толстые мужчины" также оцениваются в отрицательном ключе. Он отметил, что подтянутые люди часто заинтересованы в привлечении партнёров по бизнесу, в то время как слегка полные менее озабочены внешностью и могут уделять больше времени семье.

Ранее Лайф сообщал, что около трети родителей в России копят деньги на будущее своих детей.

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