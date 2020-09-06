Мужчины с лишним весом признаны лучшими отцами

Мужчины, имеющие лишние килограммы, являются обладателями лучших родительских качеств. Об этом сообщает The Times со ссылкой на исследование Университета Южного Миссисипи.

Его участникам, коих набралось 800 человек, предлагалось проанализировать мужчин и составить их положительные и отрицательные качества. Помощь в выполнении домашнего задания, обучение чему-то новому и защита в случае опасности были признаны позитивными характеристиками.

В то же время опрашиваемые выделяли раздражительность, грубое общение с ребёнком и "ответ на звонок во время игры или выступления своего ребёнка" как негативные качества.

По итогам опроса выяснилось, что мужчины с лишним весом вызывают у людей больше положительных эмоций, в то время как спортивные и худощавые признаны недисциплинированными и обладают негативным описанием.

Однако, по словам автора исследования Дональда Сакко, "слишком толстые мужчины" также оцениваются в отрицательном ключе. Он отметил, что подтянутые люди часто заинтересованы в привлечении партнёров по бизнесу, в то время как слегка полные менее озабочены внешностью и могут уделять больше времени семье.