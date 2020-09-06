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В Калифорнии объявили эвакуацию из-за масштабных лесных пожаров — видео

За несколько часов площадь возгорания увеличилась более чем в три раза.

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В округе Сан-Диего, штат Калифорния, объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на странице Кливлендского национального леса в "Твиттере".

Опасная скорость распространения [огня], община Карвакр находится под угрозой, объявлена эвакуация, — говорится в сообщении.

Жителей охваченной пожарами Калифорнии призвали спасаться бегством

Жертвами огня уже стали шесть человек, более 40 пострадали.

За последние несколько часов площадь возгорания увеличилась более чем в три раза — с 121 до 404 гектаров. С огнём продолжают бороться авиационные и наземные пожарные службы.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Калифорнии погибло шесть человек, сотни семей остались без жилья.

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