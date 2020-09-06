В Калифорнии объявили эвакуацию из-за масштабных лесных пожаров — видео

В округе Сан-Диего, штат Калифорния, объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на странице Кливлендского национального леса в "Твиттере".

— Опасная скорость распространения [огня], община Карвакр находится под угрозой, объявлена эвакуация, — говорится в сообщении.

За последние несколько часов площадь возгорания увеличилась более чем в три раза — с 121 до 404 гектаров. С огнём продолжают бороться авиационные и наземные пожарные службы.