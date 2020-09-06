В Калифорнии объявили эвакуацию из-за масштабных лесных пожаров — видео

Under an hour later — Prairie Dr. & Exposition Dr. #ValleyFire #SanDiego pic.twitter.com/WXMTJaFSbI— Chris Paetow (@chris_paetow) September 6, 2020
В округе Сан-Диего, штат Калифорния, объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на странице Кливлендского национального леса в "Твиттере".
— Опасная скорость распространения [огня], община Карвакр находится под угрозой, объявлена эвакуация, — говорится в сообщении.
Жителей охваченной пожарами Калифорнии призвали спасаться бегствомЖертвами огня уже стали шесть человек, более 40 пострадали.
За последние несколько часов площадь возгорания увеличилась более чем в три раза — с 121 до 404 гектаров. С огнём продолжают бороться авиационные и наземные пожарные службы.
Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Калифорнии погибло шесть человек, сотни семей остались без жилья.